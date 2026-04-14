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Polícia

Universidade apura internamente conduta de alunos em agressão a homem em situação de rua em Belém

Segundo a instituição, ainda na segunda (13/4), ocorreu o afastamento cautelar dos estudantes

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o estudante atacando o homem em situação de rua. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) informou, nesta terça-feira (14/4), que instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos alunos envolvidos na agressão a um homem em situação de rua com uma arma de choque, em Belém. O caso ocorreu na segunda (13/4) e repercutiu nacionalmente. Ainda nesta terça (14/4), dois suspeitos se apresentaram na Seccional de São Brás para prestar esclarecimentos.

De acordo com o Cesupa, ainda na segunda (13/4), ocorreu o afastamento cautelar dos estudantes. A instituição disse que, em respeito ao devido processo legal, formou uma comissão interna para apurar os fatos no âmbito acadêmico, e já realizou a notificação dos alunos para que, querendo, exerçam o seu contraditório.

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Segundo a instituição, será aberto um procedimento administrativo interno para a devida apuração dos fatos e também haverá a aplicação de punição

“O procedimento apuratório seguirá em curso, e o seu resultado será devidamente comunicado à comunidade, observados os prazos estabelecidos no PAD, com a urgência que o caso requer”, comunicou o Cesupa.

O Centro Universitário também informou que segue à inteira disposição das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos nas demais esferas cabíveis.

Ato público

Nesta quarta (15/4), ocorrerá um ato público em frente à instituição em que o crime ocorreu, na avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal. Convocada por movimentos sociais e coletivos, a manifestação tem como objetivo cobrar responsabilização dos envolvidos e chamar atenção para a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Os organizadores também destacam que a mobilização busca denunciar a desumanização e o racismo estrutural enfrentados por essa população, além de reforçar que situações como essa não podem ser tratadas como brincadeira ou normalizadas.

O caso

O episódio ganhou grande repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostram um estudante do Centro Universitário do Estado do Pará agredindo um homem em situação de rua com o uso de um dispositivo de choque, nas proximidades da avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal.

As imagens mostram o momento em que a vítima é atingida pelas costas e não reage. Em um dos registros, é possível ouvir risadas ao fundo, o que ampliou a indignação pública.

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