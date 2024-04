Uma pessoa morre em acidente envolvendo carro que transportava pacientes e carreta, na BR-010

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após a colisão frontal de carreta e um veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Ulianópolis, na manhã desta sexta-feira (12), no quilômetro 125 da BR-010, trecho que pertence à cidade de Paragominas, sudeste do Pará. Segundo as informações sobre o acidente, as vítimas estavam a caminho de consulta no Hospital Regional de Paragominas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e informou que o sinistro de trânsito foi registrado por volta de 6h15. No veículo menor estavam três pessoas, dois homens e uma mulher. Duas das vítimas ficaram gravemente feridas e uma não resistiu e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Não há mais detalhes sobre a identidade dos ocupantes do carro menor. Pessoas que estiveram na área informaram que o veículo levava dois pacientes para uma consulta. O condutor da carreta saiu ileso.

Imagens que passaram a ser compartilhadas mostram o local do acidente e o veículo menor completamente destruído. A frente do carro ficou amassada devido ao grande impacto entre os dois veículos. Além das equipes da PRF, o Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Samu também estiveram no local para prestar socorro às vítimas. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes e nem para qual unidade de saúde foram encaminhados após o acidente.