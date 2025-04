Uma pessoa é presa em operação contra fraudes em consórcios de casas em Parauapebas

Uma pessoa foi presa durante uma investigação sobre fraudes em consórcios de casas em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu nesta quarta-feira (24), durante a operação “Apate”, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. Além disso, também foram deflagrados cinco mandados de busca e apreensão, sendo quatro em Parauapebas e um na cidade de Carajás.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor (DECON), vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), e à Diretoria de Polícia Especializada (DPE). O objetivo é combater crimes de estelionato e o ato de induzir o consumidor ao erro.

“As investigações, iniciadas a partir de representação feita por uma grande empresa do setor varejista, revelaram que uma empresa local comercializava consórcios com documentos falsos, utilizando indevidamente o nome da referida rede. A apuração conduzida pela equipe da Decon, com apoio do Centro de Análise Financeira da Dioe, evidenciou a prática de “venda contemplada” ou “consórcio contemplado”, modalidade não reconhecida legalmente, como forma de atrair consumidores”, contou o delegado Yuri Vilanova, titular da Decon.

Conforme as apurações, os valores pagos por clientes para aquisição de consórcios eram desviados para contas bancárias pessoais, configurando crime de estelionato. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos contratos falsificados e documentos que demonstravam a tentativa de associação fraudulenta da empresa investigada com a marca de uma grande varejista nacional.

A pessoa investigada foi devidamente apresentada à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e envolvidos no esquema.