Uma pessoa é baleada no bairro do Bengui, em Belém, na noite deste domingo (18)

Uma pessoa foi baleada na noite deste domingo (18), em Belém. A identidade da vítima ainda não é conhecida. O crime ocorreu na avenida Egydio Salles, próximo a um supermercado, no bairro do Benguí. Equipes da Polícia Militar (PM) estão na área para apurar as informações.

Até a publicação desta matéria, o estado de saúde do baleado não foi revelado.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações para a PM e para a Polícia Civil. No entanto, ainda não recebeu retorno.