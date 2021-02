Uma das maiores apreensões do Pará: PRF prende homem com mais de 10 mil munições

Um homem foi preso na última terça-feira (23), em Santarém, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com mais de 10 mil munições ilegais. De acordo com as autoridades, o réu é acusado de comércio ilegal de arma de fogo e munições. A apreensão, segundo a PRF, é expressiva e pode ser considerada uma das maiores já feitas no Estado.

O flagrante aconteceu por volta das 16h no km 996 da rodovia BR-163. A PRF informou que uma equipe abordou um caminhão Volkswagen Worker 13.180 Euro III, cor branca e, durante a abordagem, o condutor mostrou-se bastante nervoso. Ao ser questionado, ele deu algumas informações desencontradas, o que levantou ainda mais a suspeita da equipe.

Foi feita, então, uma fiscalização no interior do baú, onde foi encontrado um fundo falso. No local, embalado em caixas de papelão, foram encontradas 10.915 munições de armas de fogo nos diversos calibres, além de 7 mil unidades de espoletas.

O acusado, que havia saído do Maranhão e tinha como destino Santarém, foi preso em flagrante e o material apreendido. Ambos foram encaminhados à Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis. A ação contou com o apoio do Grupo Tático Operacional (GTO) da PMPA e com a utilização de cães farejadores.

Resumo do material apreendido:

► Calibre 12 = 300 cartuchos;

► Calibre 16 = 200 cartuchos;

► Calibre 22 = 1.750 cartuchos;

► Calibre 20 = 2.625 cartuchos;

► Calibre 28 = 4.025 cartuchos;

► Calibre 32 = 780 cartuchos;

► Calibre 36 = 625 munições;

► 38 SPL = 300 munições;

► 32 SWL = 130 munições;

► 38 auto ponta plana = 100 munições;

► 38 auto ponta oca = 50 munições;

► 9 mm = 30 munições;

► Espoleta 56 = 5.000 unidades;

► Espoleta 209 = 2.000 unidades.