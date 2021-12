Um suspeito morre e outros quatro acabam presos durante ação policial, em Parauapebas

​A Polícia Militar desfez um grupo criminoso que atuava na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. Na quarta-feira, 29, uma ação dos agentes terminou com a prisão de quatro suspeitos, dentre eles uma mulher, e a apreensão de um adolescente de 16 anos. Uma sexta pessoa, identificada como Jeovane de Sousa Costa, 30 anos, morreu ao apontar uma arma de fogo na direção dos policiais. Com informações do site Zé Dudu.

Com o bando, foram apreendidos 373 gramas de crack, 39 gramas de maconha, 36 gramas de cocaína e duas motocicletas com registro de furto/roubo. A guarnição chegou ao grupo depois de receber uma denúncia de que, em uma casa no bairro Nova Carajás 2, estariam reunidos indivíduos envolvidos no assassinato de uma pessoa que foi decapitada e também em roubo de motocicletas.

Quando os policiais militares chegaram ao endereço, três suspeitos que estavam no imóvel fugiram​, deixando o adolescente para trás. Ele não conseguiu escapar​ e​ foi apreendido em uma casa nos fundos.​ ​Jeovane Costa pulou um muro, entrou na ​​casa vizinha e tentou fazer uma família refém. Entretanto, com a entrada da guarnição, as pessoas aproveitaram o tumulto para sair do imóvel.

Em um dos quartos, Jeovane​ ​esperava os policiais armado com uma espingarda calibre 22. Quando um dos agentes entrou no cômodo e viu a arma apontada em sua direção, efetuou dois disparos que acertaram o rapaz. Ele ainda chegou​​ a ser levado para uma unidade hospitalar, mas morreu.