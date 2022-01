Um morre e outro fica ferido durante ataque a tiros em Rurópolis

Herisvaldo Leite Neto, de 20 anos, morreu e Carlos Henrique Chaves, da mesma idade, ficou ferido após terem sido atingidos por tiros, no início da tarde da última segunda-feira, 10, no bairro Vila Nova, município de Rurópolis, sudoeste paraense.

As vítimas estavam andando de motocicleta, quando foram abordadas por dois criminosos, que também estavam de moto e efetuaram os disparos. Os rapazes não tiveram chance de se defender do ataque. Logo após a ação, os suspeitos fugiram. Com informações do site Confirma Notícia.

A polícia acredita que os crimes de homicídio e tentativa de homicídio podem ter sido motivados por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) removeram o corpo de Herisvaldo para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi feito o exame de necropsia, que aponta a verdadeira causa da morte.

Enquanto isso, Carlos Henrique foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil investiga o caso, que tem características de acerto de contas. Diligências continuam sendo realizadas na tentativa de localizar e prender os suspeitos.