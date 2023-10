Homem é assassinado no bairro da Marambaia, na tarde desta terça (31)

Um homem foi assassinado no canal Água Cristal, esquina com a passagem Haroldo Veloso, bairro da Marambaia, na tarde desta terça-feira (31). A equipe do Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou o crime. A equipe policial está no local. Não se sabe o que motivou o homicídio.

A reportagem está se deslocando até o endereço para obter mais informações.