Um homem é morto e outro é baleado na cabeça, dentro de residência

Um homem foi morto a tiros e outro baleado na cabeça, na noite do último domingo (6), dentro de uma residência localizada no bairro Parque da Liberdade, no município de Rio Maria, sul do Pará. A vítima fatal foi identificada como Wanderson Frazão. Já Edivan Ferreira de Sousa, de 28 anos, foi socorrido e está internado no Hospital Municipal de Rio Maria. A Polícia Civil informou que está investigando o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado.

Os policiais foram informados por populares que disparos de arma de fogo foram escutados dentro da residência. Imediatamente, uma guanição seguiu para o endereço citado, no Parque da Liberdade. Chegando no imóvel, os policiais encontraram um homem morto e outro ferido com um tiro na cabeça.

Wanderson não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o socorro de Edivan, gravemente ferido. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) também foi acionada e fez a perícia e a remoção do corpo.

Ainda não há informações sobre a motivação dos crimes, nem a identidade de quem efetuou os disparos contra as vítimas. Na noite desta segunda-feira (7), os policiais realizaram diligências na cidade, mas nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil segue com as investigações, e pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) seja enviada às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181), ou pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), através do número 190.