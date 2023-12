Um dia após tremor, prédio comercial tem funcionamento normalizado, em Belém

Na manhã desta quinta-feira (14), um dia após o Prédio Empresarial Condomínio Palladium Center ser evacuado devido a tremores, uma funcionária do local, que não quis se identidicar, contou que o funcionamento dos serviços no espaço onde ela trabalha ocorreu normalmente. Segundo o relato, não tiveram novos tremores após o susto vivido pelos ocupantes do prédio, na última quarta-feira (13). Localizado na Av. Visconde de Souza Franco, no prédio funciona o serviço de empresas de diversos segmentos.

VEJA MAIS

Ainda não há informações concretas sobre o que teria ocorrido para gerar o tremor no edifício. Além disso, também são incertas as informações sobre quantas salas comerciais teriam retornado o serviço nesta quinta. Imagens que circularam nas redes sociais mostram as pessoas em frente ao prédio após os tremores na tarde de quarta-feira. Alguns relataram que há poucos dias teriam começado a ouvir estalos no local, mas não sabem dizer ao certo em qual área da edificação seria.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou, por meio de nota, informaram que militares do Centro de Atividades Técnicas (CAT) e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) estiveram no local avaliando as condições do edifício após os tremores.