Prédio comercial sofre tremor e pessoas evacuam o local

O Prédio Empresarial Condomínio Palladium Center, que fica na Av. Visconde de Souza Franco, sofreu incidência de tremores, na tarde desta quarta-feira (13), e foi solicitado que todos que estavam dentro do prédio evacuassem com urgência do espaço.

Alguns vídeos já circulam pelas redes sociais e mostram o movimento das pessoas em frente ao prédio.

A funcionária de um restaurante, que funciona nas próximidades do prédio, mas que pediu para não ser identificada, disse que o ocorrido foi entre 16h45 a 17h. Ela disse que viu a movimentação de várias pessoas saindo do prédio.

"Aqui no restaurante eu não senti nenhum tremor, mas quando nós vimos o movimento fomos lá fora e algumas pessoas falaram que sentiram e outras não. Todos evacuaram do prédio", disse a funcionária do restaurante.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os proprietários dos apartamentos estão no aguardo.