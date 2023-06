Moradores relatam forte tremor no litoral de SP e Defesa Civil confirma dois abalos sísmicos

Após relato de moradores, a Defesa Civil de São Paulo confirmou dois abalos sísmicos na região da cidade de Miracatu, no interior de São Paulo, ocorridos por volta das 8h30 desta sexta-feira (16). A princípio, a intensidade do terremoto é de 4,7 e 4,9. O fenômeno assustou moradores do município e também foi sentido pessoas que vivem em outras cidades no litoral de São Paulo, do Vale do Ribeira, no interior.

"Eu pensei que era alguém me sacudindo, olhei para o lado e não tinha ninguém. Pensei que era um dos meus filhos sacudindo a cama para eu levantar, mas não tinha ninguém, daí que veio aquele frio de medo", contou, em entrevista ao G1 de Santos e Região, Eliana Diniz, que mora em Peruíbe. Ela sentiu o tremor às 8h22.

VEJA MAIS

Moradores de Itanhaém, Peruíbe, Miracatu e Registro relataram ter sentido o terremoto. “Estávamos na cozinha e de repente a minha cristaleira e copos começaram a bater por aproximadamente 10 segundos. Sai correndo para varanda da minha casa para ver se passava algum caminhão pela rua ou algo do tipo, mas imediatamente recebi as notificações de terremotos no celular”, contou a empresária Ana Paula Martins Bertoldi Gato, qye mora em Registro.