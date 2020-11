Último passageiro de mototaxista encontrado morto se entrega, mas foge após dar soco em advogado

Último passageiro do mototaxista encontrado morto em Belterra, no Baixo Amazonas, o adolescente considerado peça fundamental para elucidar o caso fugiu novamente. De acordo com a polícia, ele se entregou após ser convencido pelos advogados, mas, no momento em que estava entrando na viatura da Polícia Militar, conseguiu escapar.

De modo informal, ele confessou que matou o mototaxista Edeuvaldo da Conceição dos Passos, de 46 anos, para roubar a motocicleta da vítima. O suspeito teria, inclusive, indicado onde havia escondido o veículo e a arma usada no crime, mas nenhum dos objetos foi encontrado.

A fuga ocorreu no momento das buscas. O adolescente deu um soco em um de seus advogados de defesa, que caiu no chão. Em seguida, ele conseguiu entrar em uma área de mata e não foi mais localizado.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas para auxiliar nas buscas ao adolescente que ainda não foi encontrado.

O caso

Edeuvaldo da Conceição dos Passos, de 46 anos, desapareceu em Santarém, após pegar uma corrida com destino ao município de Belterra no domingo passado, dia 1º de novembro. Imagens do Núcleo Integrado de Operações (Niop) indicam que o último passageiro da vítima foi o adolescente.

O corpo do mototaxista não credenciado foi encontrado em uma área de mata próximo à estrada 5 de Belterra, em estágio avançado de decomposição.