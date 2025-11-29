Ufra manifesta pesar pela tragédia no Cefet/RJ ocorrida na sexta (28)

Diante do impacto da morte de duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), fato que se deu na tarde dessa sexta-feira (28), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) manifestou-se acerca do assunto neste sábado (29). A instituição postou uma Nota de Solidariedade nas redes sociais.

"A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) manifesta profundo pesar pela tragédia ocorrida ontem, 28 de novembro, no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). Expressamos nossa solidariedade às famílias, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade acadêmica do CEFET/RJ, desejando força nesse momento de dor", diz a Nota da Ufra.

Atividades suspensas

A direção do Cefet/RJ divulgou comunicado nas redes sociais informando sobre a suspesnsão das atividades acadêmicas da instituição. "Em função do luto oficial decretado pela Direção-Geral, o Cefet/RJ informa que todas as atividades acadêmicas da Unidade Maracanã estão suspensas no período de 1º a 5 de dezembro de 2025. As atividades administrativas ocorrerão, excepcionalmente, de forma remota durante esse período".

"O luto foi decretado devido ao falecimento das servidoras técnico-administrativas Allane de Souza Pedrotti Matos e Layse Costa Pinheiro, vítimas de um atentado ocorrido nesta sexta-feira (28), na Unidade Maracanã, que abalou profundamente toda a comunidade acadêmica. A instituição agradece a compreensão de todos e reforça a importância da solidariedade e do respeito neste momento de profunda tristeza. A determinação segue a Portaria n° 1.809, de 28 de novembro de 2025", é comunicado no documento do Cefet/RJ.

O caso

Um homem matou duas funcionárias do Cefet do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira (28). Após cometer o crime, ele se matou. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que investiga a morte de três pessoas na ocorrência.

As vítimas foram identificadas como: Allane de Souza Pedrotti Mattos, diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (DIACE), e Layse Costa Pinheiro, psicóloga do Cefet. O responsável pelas mortes foi identificado como João Antônio Miranda Tello Gonçalves. Ele era funcionário da instituição e tinha sido afastado por questões de saúde mental.