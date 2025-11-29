Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ufra manifesta pesar pela tragédia no Cefet/RJ ocorrida na sexta (28)

Homem matou duas funcionárias da instituição e, em seguida, se matou

O Liberal
fonte

Polícia do Rio de Janeiro levanta mais informações sobre o caso verificado no Cefet/RJ (Foto: Reprodução)

Diante do impacto da morte de duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), fato que se deu na tarde dessa sexta-feira (28), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) manifestou-se acerca do assunto neste sábado (29). A instituição postou uma Nota de Solidariedade nas redes sociais.

"A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) manifesta profundo pesar pela tragédia ocorrida ontem, 28 de novembro, no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). Expressamos nossa solidariedade às famílias, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade acadêmica do CEFET/RJ, desejando força nesse momento de dor", diz a Nota da Ufra.

Atividades suspensas

A direção do Cefet/RJ divulgou comunicado nas redes sociais informando sobre a suspesnsão das atividades acadêmicas da instituição. "Em função do luto oficial decretado pela Direção-Geral, o Cefet/RJ informa que todas as atividades acadêmicas da Unidade Maracanã estão suspensas no período de 1º a 5 de dezembro de 2025. As atividades administrativas ocorrerão, excepcionalmente, de forma remota durante esse período".

"O luto foi decretado devido ao falecimento das servidoras técnico-administrativas Allane de Souza Pedrotti Matos e Layse Costa Pinheiro, vítimas de um atentado ocorrido nesta sexta-feira (28), na Unidade Maracanã, que abalou profundamente toda a comunidade acadêmica. A instituição agradece a compreensão de todos e reforça a importância da solidariedade e do respeito neste momento de profunda tristeza. A determinação segue a Portaria n° 1.809, de 28 de novembro de 2025", é comunicado no documento do Cefet/RJ.

O caso

Um homem matou duas funcionárias do Cefet do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira (28). Após cometer o crime, ele se matou. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que investiga a morte de três pessoas na ocorrência.

As vítimas foram identificadas como: Allane de Souza Pedrotti Mattos, diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (DIACE), e Layse Costa Pinheiro, psicóloga do Cefet. O responsável pelas mortes foi identificado como João Antônio Miranda Tello Gonçalves. Ele era funcionário da instituição e tinha sido afastado por questões de saúde mental.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

ufra se manifesta sobre mortes no cefet
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

APREENSÃO

Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

A ação ocorreu na tarde deste sábado (29), após fiscalização da PRF e PM

29.11.25 19h53

MORTE

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

29.11.25 19h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

MORTE

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

29.11.25 16h07

PEDIDO DE JUSTIÇA

Morte de Cleide Moraes completa 4 anos e 'sociedade cobra resposta', diz filha da vítima

Atualmente, o acusado do crime, Victor Hugo dos Reis ​Morais, responde em liberdade

24.07.24 17h42

BALEADO

Homem baleado é resgatado de torre de telefonia no bairro de Fátima, em Belém

O caso aconteceu na manhã do último domingo (25/8)

26.08.24 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda