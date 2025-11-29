UFPA se solidariza com a comunidade do Cefet/RJ após morte de funcionárias

Em Nota Oficial postada nas redes sociais, na manhã deste sábado (29), a "Universidade Federal do Pará manifesta solidariedade à comunidade do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) diante do episódio de violência registrado nessa sexta-feira, 28 de novembro, e lamenta a perda irreparável das duas servidoras vitimadas". O comunicado refere-se ao fato de duas funcionárias do Cefet/RJ terem sido mortas por um homem nessa sexta (28).

"Reconhecemos o impacto profundo de uma tragédia como essa em um espaço dedicado ao ensino, à ciência e à formação cidadã e nos somamos ao luto que mobiliza a educação pública em todo o país. A UFPA reafirma seu compromisso com a promoção de ambientes institucionais seguros, acolhedores e baseados no respeito, na dignidade humana e no cuidado mútuo, valores essenciais à vida universitária e à sociedade", diz a Nota.

Que as famílias, amigos, colegas de trabalho, estudantes e toda a comunidade acadêmica do Cefet/RJ encontrem força e amparo neste momento tão difícil. Nossa instituição permanece solidária e à disposição para oferecer apoio no que for necessário", completa a Nota de Solidariedade da UFPA.

O caso

Na tarde de sexta-feira (28), um homem matou duas funcionárias do Cefet do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Logo após praticar o crime, ele se matou. Esse caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que investiga a morte de três pessoas na ocorrência.

As vítimas foram identificadas como: Allane de Souza Pedrotti Mattos, diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (DIACE), e Layse Costa Pinheiro, psicóloga do Cefet. O responsável pelas mortes foi identificado como João Antônio Miranda Tello Gonçalves. Ele era funcionário da instituição e tinha sido afastado por questões de saúde mental.