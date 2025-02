'Turico' é preso em operação que apura atuação do Comando Vermelho em incêndios criminosos no Pará

Jailson Azevedo da Costa, conhecido como “Turico”, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (27/2), durante a operação “Fire Wall”. A ação, realizada em Moju, nordeste do Pará, é contra a facção criminosa “Comando Vermelho” envolvida em extorsões e incêndios criminosos.

De acordo com a PC, as investigações apontaram que o grupo instituiu uma "taxa de proteção criminosa" mensal contra empresas provedoras de internet de Moju, coagindo empresários a realizar pagamentos ilícitos para evitar ataques contra seus bens, prática conhecida como "Caixinha do Crime".

No dia 12 deste mês, um carro de uma empresa de internet foi incendiado criminosamente em Moju. Conforme as autoridades, o caso aconteceu após a empresa se recusar a realizar os pagamentos. Segundo a polícia, Jailson e mais outros dois homens estariam envolvidos no episódio e, inclusive, teriam rendido e ameaçado funcionários com uma arma de fogo.

A Polícia Civil conseguiu identificar o homem que deu a ordem para o incêndio criminoso. O investigado, apontado como líder da organização e foragido do sistema prisional, é procurado pelos agentes. Além dele, outros dois homens alvos da operação ainda não foram encontrados. Todos têm um mandado de prisão preventiva em aberto que foi expedido pela Vara Única de Moju.

Durante o cumprimento da ordem judicial de prisão e busca e apreensão, a PC encontrou celulares e drogas na casa de Jailson. Após a prisão, o suspeito foi conduzido até a delegacia do município. Ele se encontra à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de extorsão, incêndio criminoso e associação criminosa, além de tráfico de drogas.