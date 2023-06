'Tufa Olho' é executado no centro de Capanema

Um homem identificado como Raimundo Nonato, mais conhecido pelo apelido de "Tufa Olho", foi assassinado no início da tarde deste domingo (4), no município de Capanema, nordeste do Pará. O crime ocorreu na avenida Barão de Capanema.

De acordo com informações divulgadas em portais de notícias da cidade de Capanema, testemunhas disseram que o crime ocorreu rápido e que não conseguiram ver os responsáveis. Testemunhas apenas relataram que ouviram os disparos e se depararam com a vítima morta.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil para obter mais detalhes e aguarda retorno. "Tufa Olho" era irmão de um homem conhecido pelo apelido de "Babaço", que também morreu da mesma forma. As testemunhas não souberam informar aos policiais militares que foram até o local o período da morte de "Babaço".

O local foi isolado e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Capanema.