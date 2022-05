Tucumã: incêndio atinge loja de produtos agropecuários; cidade não tem bombeiros

Um incêndio atingiu a loja AgroForte, de produtos agropecuários e materiais de construção, no município de Tucumã, nesta quarta-feira (11). A cidade fica o sudeste do Pará, na microrregião da rodovia PA-279. Não há grupamento de bombeiros no município. As informações são do Fato Regional.

Assista abaixo como ficou a loja:

VEJA MAIS

Não houve feridos no incidente, mas o fogo e a fumaça, que podiam ser vistos a vários quilômetros de distância, assustaram moradores. Várias pessoas, incluindo trabalhadores da loja, se mobilizaram para apagar o incêndio. Ainda não se sabe o que causou o fogo.

Matéria em atualização, acompanhe!