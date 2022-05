Bíblia é encontrada intacta após incêndio em loja em Macapá; vídeo

Funcionários e família proprietária de uma loja localizada na Avenida Júlio Maria Lombaerd, no município de Macapá, no Amapá, se surpreenderam ao encontrar em meio aos escombros do estabelecimento, na quarta-feira (4), uma Bíblia praticamente intacta após um incêndio no imóvel. A descoberta levou conforto aos presentes, mesmo em um momento difícil.

No local, um culto foi improvisado, com participação do proprietário da loja, Ivo Portela, entre outras pessoas. Um funcionário, que liderou o culto, leu um trecho do livro de Eclesiastes em que a Bíblia estava aberta quando foi encontrada.

Um vídeo do momento foi postado nas redes sociais, confira:

"Que possamos nos lembrar do nosso Criador a cada momento. Que possamos estar cientes cientes das nossas vidas, vidas que graças a Deus não foram perdidas. Objetos e coisas materiais Deus vai repor”, disse o funcionário.

Prejuízo incalculável

O incêndio durou quase 24 horas, quando o fogo na loja cessou e os bombeiros puderam entrar no prédio para fazer uma avaliação. De madrugada, a prefeitura enviou uma escavadeira para auxiliar na remoção dos entulhos. O empresário afirmou que o prejuízo financeiro é incalculável. Além dos imóveis destruídos, ele perdeu todo o estoque de acessórios, documentos, equipamentos e outros itens necessários para o funcionamento do estabelecimento.