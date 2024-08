Tromba d'água é registrada no Rio Tapajós, em Santarém

Uma tromba d'água foi registrada por moradores na manhã desta segunda-feira (12/8) no Rio Tapajós, município de Santarém, oeste do Pará. O fenômeno ocorreu no momento em que uma forte chuva caia sobre algumas áreas da cidade. Vários vídeos foram feitos no local e circulam nas redes sociais.

Pelas imagens é possível ver que a tromba d'água se formou no meio do rio, em uma área longe o suficiente da cidade para não oferecer riscos às pessoas que filmavam. Porém, ainda era possível vê-la bem. As pessoas que filmaram ainda relataram ter a sensação de que a tromba d'água estava se aproximando, mas isso não ocorreu.

O que é uma tromba d’água?

Uma tromba d'água é um fenômeno meteorológico que se assemelha a um tornado, mas ocorre sobre um corpo de água, como oceanos, lagos ou rios. É caracterizada por uma coluna de ar que gira rapidamente e se estende desde a superfície da água até uma nuvem, chamada cumulonimbus.