Tromba d'água assusta moradores e causa destruição em Nhamundá; vídeo

Moradores do município de Nhamundá, localizado na divisa do Amazonas com o Pará, registraram, na manhã desta quinta-feira (3), o momento em que uma tromba d'água se formou no rio Nhamundá.

Segundo a Defesa Civil de Nhamundá, não houve registro de feridos até o momento. De forma preliminar, o órgão contabilizou os danos causados na cidade: oito casas foram afetadas, além de uma escola e a feira da cidade, que sofreram destelhamento. A prefeitura da cidade continua acompanhando a situação dos moradores afetados.

Nos vídeos, é possível ver o momento em que o funil de vento e água girava no meio do rio. O vendaval gerado pela tromba d'água causou muitos prejuízos na cidade. Os registros mostram quando objetos, telhas e pedaços de madeira começaram a voar.

As imagens da tromba d'água impressionaram os moradores da cidade. “Eita, c******! Um tornado aqui, olha. Lá vem! Lá vem!”, narrou um homem em um vídeo. Em outra gravação, “é forte, né, cara? Tá pegando força ele”, observou um morador, no momento em que o fenômeno se formava.

“Está ficando cada vez mais forte. Meu Deus! Meu Deus! Saiam da casa, saiam da casa”, alertaram os moradores.