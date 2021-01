Troca de tiros com a PM termina em morte

Uma troca de tiros em um matagal próximo dos bairros de Morada Nova e São Félix, em Marabá, sudeste do Pará, terminou na morte de Vinicius Silva, de 21 anos.

Ele e um adolescente de 15 anos tinham roubados dois celulares, mas, durante a abordagem policial, o adolescente se entregou, enquanto Vinícius optou por atirou na direção dos policiais e fugiu para um matagal.

Segundo a Polícia Militar, era por volta das 19h40 de quarta-feira (13) quando policiais militares receberam informações do Núcleo Integrado de Operações (NIOP-190) de que dois acusados cometeram os roubos portando armas de fogo.

Uma guarnição fez diligência no km 11 e em seguida partiu rumo ao Residencial Tiradentes, mas no trajeto, perto de onde funcionava o antigo lago de “pesque e pague” nas margens da rodovia BR 222, avistaram dois indivíduos com as mesmas características repassadas pelo NIOP. Os dois estavam correndo nas margens da pista de rolamento.

O local onde tudo ocorreu tem uma vegetação de difícil acesso com partes alagadas e que o ambiente estava bastante escuro, pois não conta com iluminação pública e é distante do núcleo urbano. Após a troca de tiros, os policias identificaram que o suspeito ainda estava vivo, mas apresentando bastante perda de sangue.

Os policiais chegaram a prestar socorro a Vinicius e o levaram na viatura para o Hospital Municipal de Marabá, mas ele não resistiu.