Tristeza e revolta marcam o enterro do enfermeiro vítima de latrocínio em Ourém

​O enterro do enfermeiro Antônio Carlos de Farias Filho, de 25 anos, foi marcado por emoção, tristeza e revolta na manhã desta quinta-feira (24), na cidade de Ourém, no nordeste paraense. Centenas de pessoas participaram da cerimônia e aproveitaram para se despedir do rapaz, que foi vítima de latrocínio, na noite da última terça-feira (22).

Vídeos gravados por populares mostram familiares e amigos do enfermeiro emocionados. Eles estampavam camisas com a foto do rapaz e balões, pedindo paz. Em uma das gravações, é possível ouvir uma pessoa narrando que o pai de Carlos estava “chorando muito” pela perda precoce do filho.

Relembre o caso

Na noite da última terça-feira (22), Antônio Carlos de Farias Filho, 25 anos, foi abordado por homens armados que roubaram a sua motocicleta. Ele correu atrás dos criminosos para tentar recuperar o veículo, mas foi baleado na mão e no peito. Foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar de Ourém, onde tudo aconteceu. Mas, por falta de leito, precisou ser transferido para Belém e morreu na chegada de uma unidade hospitalar particular, na manhã desta quarta-feira (23).

Durante diligências, a polícia localizou, no município de Santa Luzia do Pará, a 50 km de Ourém, o carro que teria dado apoio aos criminosos. O veículo pertencia a uma mulher. Na delegacia, ela afirmou que havia emprestado​ ​para um amigo. De posse das informações coletadas sobre o homem que seria o motorista do carro na noite do crime, a polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Os trabalhos, agora, se concentram na tentativa de prender os demais envolvidos.​​