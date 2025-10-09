Trio suspeito de sequestrar filha de ex-prefeito de Igarapé-Miri morre em confronto com a polícia

Três homens, de nomes não divulgados, morreram durante troca de tiros com policiais civis e militares na madrugada desta quinta-feira (9/10), em Igarapé-Miri, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, eles eram suspeitos de envolvimento no sequestro da filha de Ailson Amaral, o “Pé de Boto”, ex-prefeito do município.

As autoridades tomaram conhecimento do caso na manhã de quarta (8/10), por volta das 8h. Conforme a PM, a vítima estava em casa, junto com o marido, quando nove homens armados em uma lancha adentraram o local, por volta das 6h50, e fizeram o casal de refém. Os dois foram colocados na embarcação e levados do local.

Conforme a PC, durante o sequestro, os suspeitos enviaram mensagens aos familiares das vítimas, exigindo o pagamento de R$ 600 mil para que o casal fosse liberado.

Foi então que a Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, e os batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas, de Polícia Rodoviária (BPRv) e o 31º BPM, da Polícia Militar, se mobilizaram para resgatar as vítimas. Depois de intensas buscas, a filha do ex-prefeito foi liberada pelos suspeitos e localizada por volta das 16h30. O companheiro dela foi encontrado pelos agentes horas depois, na noite de quarta (8/10).

O trabalho policial continuou para capturar os suspeitos. Ainda de acordo com a PM, os policiais foram informados de que três suspeitos estavam em uma área de mata próxima ao final do ramal da comunidade Vila Paraíso. As autoridades foram até o endereço e localizaram os suspeitos.

Ainda segundo a Polícia Civil, Arisom Sacramento de Castro, Diogo dos Santos Monteiro e mais um outro homem, que não teve o nome revelado, entraram em confronto com as guarnições e foram alvejados no combate. Os suspeitos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição confirmou que as vítimas foram liberadas e três envolvidos no sequestro morreram em confronto com as equipes das polícias Civil e Militar. "Com os suspeitos foram apreendidas duas pistolas e uma espingarda. As buscas continuam para identificar e localizar os outros envolvidos", comunicou a Polícia Civil. Até o fim da manhã desta quinta (9/10), nenhum suspeito tinha sido preso por envolvimento no crime.