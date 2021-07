Trio suspeito de roubo e tráfico morre durante intervenção policial, em Novo Progresso

Três homens, um deles identificado como José Basílio de Sousa, vulgo "Zagueiro", morreram na manhã desta sexta-feira (30), durante uma intervenção policial no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o trio seria suspeito de praticar roubos e tráfico de drogas na região, e teria trocado tiros com os policiais. Armas, drogas e munições foram apreendidas na ação. Com informações do portal Giro.

A PM informou que recebeu uma denúncia de que criminosos estariam fortemente armados cometendo delitos no município. Uma equipe foi até o local indicado e teria sido recebida a tiros. Os policiais, então, teriam reagido e atirado de volta, atingido os três homens.

O socorro médico ainda foi acionado, mas os três não resistiram aos ferimentos e morreram antes da chegada da ambulância. Ainda segundo a PM, até o momento, apenas José Basílio de Sousa foi identificado. Ele seria conhecido por tráfico de drogas em Novo Progresso.

Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres, um calibre 38 e outro 32, uma espingarda calibre 20, duas pedras de crack pesando cerca de 260 gramas, uma pedra de maconha pesando cerca de 120 gramas, duas balanças de precisão, diversos cartuchos de arma de fogo, além de 14 celulares, cinco relógios, uma motocicleta Honda Pop e R$ 6 mil em dinheiro.