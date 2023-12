Trio suspeito de cometer homicídio é preso em Parauapebas

A Polícia Civil prendeu, nessa sexta-feira (22), Adailson Leal Martins, Felipe Leal Sousa e Vanclei da Silva Silva, suspeitos de envolvimento na morte de Marcos Dias de Sousa, 41 anos. O corpo foi localizado no mesmo dia em que aconteceram as prisões. A vítima estava com o rosto totalmente desfigurado. As informações são do Correio de Carajás.

Adailson foi levado pela polícia quando estava no Hospital Municipal de Parauapebas, onde recebia atendimento médico. O outro suspeito a ser localizado foi Felipe. Ele estava no bairro Altamira, na casa de um familiar, quando foi capturado. Por fim, Vanclei estava escondido na fazenda onde trabalhava e recebeu voz de prisão no local.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (21), próximo à Vila Cedere I, que fica na zona rural da cidade. Segundo a polícia, os três suspeitos estavam bebendo em uma chácara perto do local do crime. Testemunhas disseram sobre uma briga que ocorreu entre os quatro homens.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.