Trio faz motorista de aplicativo refém e pratica diversos assaltos em Belém

Três homens fizeram um motorista de aplicativo refém e realizaram uma série de assaltos durante a tarde desta quarta-feira, 13, em Belém. De acordo com relatos da vítima, que preferiu não ser identificada, era por volta de 16h45 quando foi solicitada uma corrida para três pessoas que iriam se deslocar para o shopping Pátio Belém, no bairro da Batista Campos. Ao chegar na travessa do Chaco, perto da avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, no entanto, o motorista foi rendido pelos três criminosos, que já entraram no veículo anunciando o assalto.

Em seguida, o trio, que utilizava um simulacro de arma de fogo, exigiu que o motorista de aplicativo se deslocasse por diversos bairros de Belém para dar fuga enquanto o bando praticava assaltos. Segundo a vítima, os criminosos o obrigaram a circular pelo menos duas horas em várias localidades da capital paraense, incluindo o bairro da Marambaia, Reduto, Marco e Pedreira. No trajeto, os bandidos assaltaram várias vítimas, levando principalmente bolsas e mochilas, aparelhos de celular, carteiras, dinheiro e outros pertences pessoais.

No final da tarde, por volta de 17h30, os policiais militares foram acionados para checar uma denúncia de assaltos em série e conseguiram localizar o veículo apontado pelas vítimas. Houve perseguição ao bando, que permanecia no interior do carro fazendo o motorista refém. Ao chegar na travessa Lomas Valentina, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, a polícia cercou os criminosos, que foram obrigados a liberar o refém e se render.

Segundo informações da Polícia Militar, o trio assaltou as vítimas em lanchonetes, pontos comerciais, academias e vias por onde passou. Ainda conforme a PM, os criminosos já vinham praticando assaltos pelo bairro da Marambaia há pelo menos três dias, de acordo com denúncias que apontavam as mesmas características dos assaltantes e também do modo de agir deles.

O trio e a vítima foram levados para a Seccional Urbana da Sacramenta, onde o caso foi registrado. Na instituição policial foram apresentados os objetos encontrados com os assaltantes, que posteriormente serão devolvidos às vítimas que forem localizadas. O motorista de aplicativo prestou depoimento e teve a participação no crime afastada após comprovar que não tinha envolvimento com o trio e que havia sido feito refém. Ele apresentou registro da solicitação de corrida, feita pelos criminosos, e relatou as duas horas que passou sob ameaças dos assaltantes. Ele contou que trabalha como motorista de aplicativo há cerca de sete meses e iria realizar a primeira corrida do dia quando foi surpreendido pelos criminosos.

Ainda na delegacia, o trio foi identificado como Thiago Henrique dos Reis Ramos, de 23 anos; Leandro Gabriel Moraes dos Anjos, de 19 anos; e Breno Lago do Rosário, de 21. Até o final da noite desta quarta-feira as outras vítimas deles ainda não haviam procurado a seccional para prestar depoimento e reaver seus objetos roubados.