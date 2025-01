Trio é preso suspeito de aplicar golpe 'conto do paco' em Ananindeua

A Polícia Civil prendeu trio suspeito de aplicar golpes na última sexta-feira (10/01), em Ananindeua. O grupo preso em flagrante enganavam as vítimas com um golpe conhecido como "conto do paco", em que fingem perder um objeto de valor para fisgar a vítima para depois roubá-la.

Os suspeitos identificados como Marlon Mayco Rodrigues Figueiredo, Adriane Jardim Ferreira e Raimunda Nonata Costa de Freitas estavam com a bolsa de uma vítima contendo R$ 2.815,00. Os três foram reconhecidos enquanto aplicavam mais um golpe e presos pelo delegado Fábio de Andrade Pereira.

O golpe do "conto do paco" é um tipo de estelionato em que os criminosos deixam um envelope com dinheiro próximo a vítima, geralmente após ela sair de um banco. O criminoso promete uma recompensa para a pessoa, que o segue até um local onde ela deverá receber o dinheiro. Entretanto, a vítima é enganada e tem seus pertences roubados.

A abordagem do trio aconteceu quando os suspeitos já estavam prestes a fugir após o golpe. Raimunda segurava a bolsa da vítima, que continha o dinheiro, um celular e outros objetos. A vítima também foi identificada. Após a prisão, os golpistas e a vítima foram levados à delegacia. Os suspeitos foram transferidos para o sistema penitenciário.

A Polícia Civil informou por meio de nota que equipes da Seccional de Ananindeua prenderam em flagrante três suspeitos de praticarem estelionato, por meio do golpe conhecido como “conto do paco”, nas proximidades de uma agência bancária. Eles realizaram os procedimentos necessários e estão à disposição da Justiça.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.