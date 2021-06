Trio é preso por tráfico de drogas no Telégrafo

Três homens foram presos, na última terça-feira (15), pelo crime de tráfico de drogas, no bairro do Telégrafo, em Belém. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos estavam sendo investigados desde o início do mês de junho, após denúncia anônima.

Segundo a PC, informações indicaram que estava ocorrendo intenso tráfico de drogas na área da “Invasão Beira-Mar". Após investigação, os agentes de segurança realizaram ação policial e prenderam três homens e apreenderam drogas e balanças de precisão.

Os suspeitos e o material foram encaminhados para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.