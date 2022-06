Trio é preso por suspeita de assaltar vigilante de posto de combustíveis em Santarém

Trio é preso por suspeita de praticar roubo à mão armada, na madrugada desta terça-feira (14), contra o vigilante de um posto de combustíveis no município de Santarém. Após a ação criminosa, o vigilante conseguiu capturar um dos suspeitos e na sequência a polícia foi acionada e prendeu o segundo. Já o terceiro suspeito que supostamente dava apoio a ação foi localizado no final da manhã de hoje.

O vigilante foi assaltado por dois homens enquanto fazia a segurança de um posto de combustíveis, localizado no bairro Santana, uma terceira pessoa dava apoio aos criminosos.

Conforme relato da vítima, a dupla chegou a pé no local e anunciou o assalto com uma faca. Os criminosos levaram o celular do vigilante, mas não conseguiu roubar a chave da moto.

“Eles chegaram a pé e tomaram meu celular, pediram a chave da moto também, falei que não tinha a chave da moto e depois disso eles empreenderam fuga. Estavam com uma faca na mão, dei [o celular] pensando que iam me furar. Tinha um terceiro elemento com eles, que estava um pouco mais atrás”, detalhou o vigilante que preferiu não se identificar.

Na sequência, a vítima pediu ajuda de uma outra pessoa e conseguiu capturar um dos suspeitos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o segundo suspeito de envolvimento na ação criminosa.

Já o terceiro suspeito foi preso no final da manhã de hoje. Os três homens foram conduzidos à 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.