Trio é preso em flagrante por furtar óleo diesel de trem

Três homens foram avistados por uma guarnição da Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira (2), em atitude considerada suspeita. Eles estavam em uma estrada vicinal no quilômetro 773 da Estrada de Ferro Carajás, município de Abel Figueiredo, sudeste do Estado.

Ao se aproximar dos suspeitos, a guarnição identificou que eles tentavam esconder tambores no matagal. No total, foram encontrados 19 recipientes, com capacidade de armazenamento de 25 litros cada. Todos estavam cheios de óleo diesel. Questionados pelos policiais, Jailson Lourenço da Silva, Remon Rodrigues Barros Costa e Marcos André da Silva Sousa confessaram que todo o combustível foi furtado do trem de minério da Vale.

Segundo a PM, os suspeitos teriam dito também que, com a venda do produto, cada um recebia a quantia de R$500. Com eles, também foi encontrado um rádio de comunicação descarregado, uma barra e um cilindro de metal, material provavelmente utilizado para violar o tanque de combustível da locomotiva. Diante dos fatos, o trio foi conduzido à 21ª seccional de Polícia Civil, em Marabá, onde foi aberto inquérito para investigação da tentativa de furto.