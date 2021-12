Trio é preso com mais de 100 papelotes de cocaína em Icoaraci

Três homens foram presos em flagrante com mais de 100 papelotes de pasta-base de cocaína no distrito de Icoaraci, em Belém. A prisão foi efetuada por agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após a guarnição receber a informação da comercialização de entorpecentes em uma área conhecida como "Matadouro". As informações foram divulgadas pela PM neste domingo (26).

De posse das informações, a guarnição seguiu ao local informou e localizou os suspeitos. Os três homens, que não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais, se entregaram sem mostrar resistência. A ação policial ocorreu por volta das 11h da última sexta-feira (24).

O material apreendido e o trio foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Icoaraci para a realização dos procedimentos administrativos legais.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.