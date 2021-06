Trio é preso após fazer motorista de aplicativo e passageira reféns em Belém

Um motorista de aplicativo e uma passageira foram socorridos, na manhã desta sexta-feira (18), por uma guarnição do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que frustrou um roubo em andamento no bairro da Terra Firme, em Belém. Dois homens e uma mulher foram presos por envolvimento no crime.

De acordo com a assessoria de comunicação da PM, a equipe fazia rondas na avenida Perimetral e perceberam quando um carro vermelho passou em alta velocidade pela viatura policial. Após darem ordem de parada ao veículo suspeito, os militares iniciaram um acompanhamento até próximo à Estrada da Ceasa, onde um dos ocupantes anunciou que estava armado e mantinha refém um motorista de aplicativo e uma passageira. De acordo com ele, outros dois comparsas participavam da ação criminosa.

Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionadas e, em conjunto com o 20º Batalhão, conseguiram a rendição dos criminosos e a liberação dos reféns.

Os três suspeitos foram conduzidos para a Seccional de Polícia Civil de São Brás, junto com duas armas usadas no crime, três celulares, uma carteira porta-cédula com R$245,00 em dinheiro e uma faca. Ainda segundo a PM, as vítimas foram encaminhadas para receber atendimento médico.