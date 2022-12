Trio é flagrado assaltando loja de roupas masculinas no bairro do Bengui

Câmeras de um circuito interno de vigilância registraram o assalto a uma loja de roupas masculinas localizada no bairro do Bengui, em Belém. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (12), por volta das 4h. O estabelecimento fica na rua principal do conjunto Panorama 21, à esquina da rua São Raimundo. Os vídeos foram compartilhados no perfil do Mensageiro da Morte.

Nas imagens, é possível ver o trio rompendo o cadeado da porta de rolar com um alicate de corte grande. Um deles chega a se apoiar na grade que fica para o lado de fora do estabelecimento, já aberta, para empurrar com os pés parte da porta de aço.

Em vários momento eles olham em redor para ter certeza de que não estão sendo observados. Dois dos ladrões entram na loja, enquanto o terceiro fica de vigia. Eles pegam várias peças de roupa e colocam dentro de sacolas plásticas. Pouco depois a filmagem termina.

Em nota, a Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado na Delegacia da Cabanagem. Equipes estão analisando as imagens das câmeras de segurança da área para coletar mais detalhes da ação. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia (181). O sigilo é garantido.