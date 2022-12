Dupla assalta pizzaria e leva pertences de clientes no bairro de Canudos, em Belém

Câmeras de vigilância registraram na noite de quinta-feira (1º) um assalto a uma pizzaria, localizada na travessa Teófilo Condurú, bairro Canudos, em Belém. O caso aconteceu às 19h59. Adultos e crianças estavam no estabelecimento quando foram vítimas da ação criminosa realizada por duas pessoas. Um homem, que participou do crime, portava uma arma de fogo em mãos.

Nas imagens, pelo menos duas famílias aparecerem comendo na pizzaria. As mesas do local estavam decoradas com bandeiras da seleção brasileira, por conta da Copa do Mundo do Catar.

A filmagem tem 41 segundos e, num lance rápido, um rapaz com a camisa de futebol do Brasil aparece com a arma em mãos e toma o celular da mão de uma garota, que estava na mesa com outras três pessoas.

Uma outra pessoa fica na coletando os pertences das vítimas. Enquanto isso, o suspeito armado corre para a segunda mesa, onde pelo menos dois homens adultos e duas crianças se alimentavam.

O suspeito chega a empurrar uma bebê para revistar o homem que a segurava. A vítima entrega uma pochete. Uma criança ao lado presencia tudo.

Após alguns segundos a dupla resolver ir embora. Assim que o suspeito com a camisa da seleção brasileira se distancia, é possível perceber que ele utilizava um monitoramento eletrônico num dos tornozelos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil (PC) e aguarda retorno.