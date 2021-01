Trio é capturado após tiros e direção sob efeito de álcool em Marabá

Após fazer disparos de arma de fogo, sem qualquer propósito e colocando pessoas em risco, Emanuel Maravilha Santis foi preso no final da noite desta quinta-feira (28), em Marabá, sudeste do Pará. O homem estava em um bar, na Folha 27, bairro Nova Marabá. A Polícia Militar foi acionada e precisou perseguir o suspeito. Ele fugiu de carro, em direção à rodovia Transamazônica (BR-230). As informações são do Debate Carajás.

Os militares iniciaram a perseguição e conseguiram abordar o veículo no final da avenida Getúlio Vargas, no bairro Marabá Pioneira. No interior do veículo, um Fiat Uno vermelho, estavam também Vinícius Feitosa da Silva e Lívia Borges Andrade. Com Emanuel, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado, com 4 estojos deflagrados. Ele apresentava sinais de embriaguez, como aponta a PM.

Emanuel, relatam os policiais, se recusou a realizar o exame de alcoolemia com o etilômetro (bafômetro). Ficou calado durante a apresentação do trio na 21ª Seccional Urbana. Lívia, porém, confirmou que Emanuel havia feito os disparos. Emanuel foi autuado por disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante. Santis já havia sido preso antes pelo crime de porte de arma de fogo.