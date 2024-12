Trio armado assalta posto de combustível na PA-370, em Santarém

Três homens encapuzados e armados assaltaram um posto de combustíveis na rodovia Curuá-Una (PA-370), em Santarém, oeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (3/12), quando os suspeitos abordaram um funcionário que trabalhava no local. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do local.

O crime ocorreu no estabelecimento localizado próximo à ponte do bairro Urumari. Pela imagens das câmeras é possível ver quando o trio chega em um carro de passeio O carro é estacionado há alguns metros do posto e os suspeitos caminham até o local. Não há movimentação de outros carros na via e o funcionário é surpreendido pelos criminosos. Segundo informações policiais, após renderem a vítima e fazerem ameaças, o trio roubou R$ 58, único valor que estava no caixa.

Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos. No entanto, a polícia iniciou as apurações sobre o caso e está em posse das imagens da câmera. O material coletado e o relato da vítima serão usados para auxiliar nas investigações e identificar os suspeitos. Há indícios que um dos criminosos estaria utilizando uma tornozeleira eletrônica no momento do crime, fato que já é apurado.