Trio armado assalta passageiro e taxista no bairro do Jurunas, em Belém

Um passageiro e um taxista foram vítimas de um assalto praticado por três homens armados na avenida Bernardo Sayão, esquina com a passagem Cacau, no bairro do Jurunas, em Belém. O crime ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (15), em frente a um porto. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram que o passageiro estava do lado de fora do veículo, conversando com o taxista, que permanecia dentro do carro. Não há confirmação se a vítima havia acabado de chegar ou se estava deixando o local. A área apresentava pouco movimento no momento da ação devido ao horário.

Em poucos segundos, três suspeitos surgem correndo pela passagem Cacau. Dois deles, sendo um armado com arma de fogo, avançam contra o passageiro. A vítima ainda tentou fugir, mas foi alcançada, agredida e derrubada no chão. Em seguida, os criminosos recolheram os pertences dele.

Ao mesmo tempo, o terceiro suspeito, armado com uma faca, aborda o taxista dentro do veículo. Pelo vídeo é possível ver que o suspeito faz gestos ameaçando a vítima, como se fosse ataca-la. O condutor do carro acaba entregando os objetos pessoais e dinheiro.

Após o roubo, o trio foge levando duas bolsas do passageiro, além do celular e dinheiro do taxista. Logo depois, o passageiro, visivelmente assustado, entra no carro e o veículo deixa o local em alta velocidade. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.