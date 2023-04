Treze presos fogem do Centro de Recuperação Regional de Bragança neste sábado (8)

Treze presos de Justiça fugiram do Centro de Recuperação Regional de Bragança (CRRB), no nordeste do Pará, na madrugada deste sábado (8). Para fugir, os presos serraram uma grade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da fuga. Nesta data, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) admitiu que mais dois detentos do regime semiaberto fugiram da unidade de Marabá, na madrugada da quinta-feira, 06.

Sobre a fuga em Bragança, a Seap informou, por meio de nota, que registrou, na madrugada deste sábado (8), a fuga de 13 detentos do regime semiaberto do Centro de Recuperação Regional de Bragança. A Seap ressaltou que iniciou imediatamente todos os protocolos definidos para casos de fuga, bem como todas as medidas junto à Corregedoria para apuração do caso.

Em outra nota, a Seap informou "que registrou a fuga de dois detentos do regime semiaberto da unidade de Marabá, na madrugada da quinta-feira (06). A Seap ressalta que iniciou imediatamente todos os protocolos definidos para casos de fuga, bem como todas as medidas junto a Corregedoria para apuração do caso".

