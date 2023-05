Treze pescadores são resgatados após dois naufrágios em Curuçá

Duas embarcações naufragaram, na manhã desta segunda-feira (22), em Curuçá, nordeste do Pará. Treze pescadores precisaram de socorro. O salvamento foi realizado por duas lanchas da empresa de praticagem Barra do Pará. A ação foi divulgada pelo 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Por lei, todo navio ou base que receber um pedido de socorro precisa tentar dar apoio. No entanto, esse foi o segundo resgate do dia na mesma ocorrência.

O acidente começou com o naufrágio de uma primeira embarcação, com parte dos pescadores. A tripulação de uma segunda embarcação tentou dar apoio e iniciou as manobras de salvamento. Porém, quem estava tentando dar apoio também se viu naufragando. Por volta das 8h, a base de apoio operacional da Praticagem Barra do Pará, localizada na comunidade Vista Alegre, em Marapanim, recebeu a informação de que uma embarcação pesqueira estava naufragando perto do Farol de Curuçá.

Após contatos com populares, a base de apoio recebeu as coordenadas com a localização aproximada do naufrágio. O resgate foi finalizado às 11h25, com os 13 pescadores a bordo das lanchas. Não houve feridos. Todos os pescadores resgatados foram levados para a comunidade Vista Alegre.

“No ambiente fluvial e marítimo, é fundamental que todos nós nos apoiemos. Assim, conseguiremos maior segurança no tráfego aquaviário. Cumprimento a empresa Barra do Pará pela iniciativa e apoio prestado, agradecendo em nome da Marinha do Brasil. Que sirva de exemplo para todos que labutam nos nossos rios e mares”, ressaltou o chefe do Estado-Maior do Comando do 4º Distrito Naval, Contra-Almirante Carlos Roberto Rocha e Silva Junior.

Serviço de Busca da Marinha

Por nota, a Marinha do Brasil reforçou que mantém o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (Salvamar), cuja missão é prestar auxílio à vida humana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. O fone 185 é destinado exclusivamente para receber pedidos de socorro. Via rádio VHF, o canal 16 (frequência 156.8MHz) é exclusivo para chamada e escuta de pedidos de socorro.

"Os integrantes do Salvamar estão estrategicamente posicionados para prestar auxílio, 24 horas por dia. Para isto, são utilizados navios, aeronaves e mergulhadores da Marinha, bem como embarcações de entidades privadas, órgãos governamentais e empresas, acionadas por uma estrutura de auxílio mútuo", diz a nota da Marinha.