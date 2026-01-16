Três suspeitos de tráfico de drogas morrem durante ação policial em Marabá

Três homens morreram nesta sexta-feira (16) durante uma ação policial em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com informações preliminares da polícia, eles eram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Ainda segundo a instituição, os suspeitos teriam atirado contra viaturas do Grupamento Tático Operacional (GTO), da Polícia Militar do Pará, o que deu início ao confronto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um trecho do tiroteio e registram o desespero de moradores, que aparecem assustados com o barulho dos disparos e a movimentação policial.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a identidade dos homens mortos nem sobre possíveis policiais feridos.

A reportagem apura mais informações sobre o caso.