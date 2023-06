Três suspeitos de falsidade ideológica são presos em agências bancárias de Belém

Policiais civis da Divisão de Investigações e Operações Especiais e da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes prenderam três pessoas em agências bancárias dos bairros Jurunas e Canudos, em Belém. As detenções ocorreram na segunda-feira (19).

No Jurunas, funcionários da agência do Banpará Bernardo Sayão comunicaram às autoridades policiais sobre a presença de um homem e uma mulher que apresentaram supostos documentos fraudulentos durante a abertura de conta bancária. No local, os agentes da Polícia Civil comprovaram a fraude e conduziram os suspeitos até a delegacia.

Na unidade policial, a mulher, de 66 anos, delatou os nomes verdadeiros dela e do acompanhante. De posse das informações, foi possível verificar que o homem preso já possui antecedentes criminais por estelionato, ameaça e outras contravenções.

No bairro de Canudos, a PC foi acionada por servidores do Banco do Brasil. Eles relataram o uso de documento de identidade falso por parte de um cliente presente no local. O flagrante foi confirmado pelos policiais. Os agentes também verificaram que esse suspeito já havia utilizado pelo menos quatro outros documentos falsos em nome de terceiros para realizar transações financeiras em outras agências do Banco do Brasil no município de Belém.

Os três presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário e, agora, responderão pelos crimes de falsa identidade e falsidade ideológica.