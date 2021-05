Três são presos na Marambaia por tráfico após denúncia anônima

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na última quinta-feira (20), no bairro da Marambaia, em Belém. Agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) atuaram após denúncia anônima de que um suspeito estaria vendendo e distribuindo drogas em um veículo por vários bairros da Grande Belém.

Equipes da Polícia Civil se deslocaram ao endereço e passaram a monitorar o homem no imóvel localizado em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Logo, o veículo mencionado na denúncia chegou ao local para buscar o suspeito e seguiram em direção ao bairro da Marambaia. Diante das atitudes suspeitas, os policiais os seguiram e realizaram a abordagem.

Durante a abordagem e revista pessoal e no automóvel, foram encontradas oito porções de uma substância em pó, característica da substância conhecida por cocaína, escondida no painel do veículo.

Com os suspeitos, a equipe retornou ao imóvel do primeiro denunciado e, durante as buscas no local, foram encontradas 33 petecas de cocaína, duas porções de erva seca prensada de maconha e mais 30 petecas de maconha, além de duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e o veículo usado pelo trio para comercializar a droga.

Os investigados foram conduzidos à sede da Denarc, na capital, e foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Com informações da Polícia Civil.