Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Três pessoas são presas suspeitas de extorquir comerciantes em Ananindeua e Castanhal

As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da facção criminosa que atuam exigindo valores ilícitos

O Liberal
fonte

Três pessoas são presas suspeitas de extorquir comerciantes em Ananindeua e Castanhal. (Divulgação/ PC)

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil do Pará, na quinta-feira (22), durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra integrantes de uma facção criminosa com atuação na Região Metropolitana de Belém. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), com apoio do Grupo de Trabalho de Facções do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

As prisões ocorreram no bairro Curuçambá, em Ananindeua, e no município de Castanhal. Segundo as investigações, os presos, que são dois homens e uma mulher, foram apontados como responsáveis pela exigência e pelo recebimento de valores ilícitos obtidos por meio de extorsão contra empresários e comerciantes dos bairros Curuçambá e Paar, em Ananindeua.

De acordo com o delegado Augusto Potiguar, diretor da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a operação é resultado de um trabalho investigativo integrado e estratégico. “Essa ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil no enfrentamento às facções criminosas que atuam por meio da extorsão, um crime que afeta diretamente a economia local e gera insegurança. Seguiremos firmes para identificar e responsabilizar todos os envolvidos”, destacou.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua, após parecer favorável do Ministério Público do Estado do Pará, no âmbito de um processo que apura a atuação da organização criminosa na região. Os investigados responderão, em tese, pelos crimes de integrar organização criminosa e extorsão majorada.

As investigações seguem em andamento para reprimir a prática do crime de extorsão e identificar outros integrantes da facção criminosa que atuam exigindo valores ilícitos de comerciantes e empresários em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém e em outras localidades do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Três pessoas são presas suspeitas de extorquir comerciantes em Ananindeua e Castanhal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre durante intervenção policial em casa abandonada na Magalhães Barata

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo do tipo cartucheira, calibre 28, com duas munições intactas

23.01.26 14h39

POLÍCIA

Três pessoas são presas suspeitas de extorquir comerciantes em Ananindeua e Castanhal

As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da facção criminosa que atuam exigindo valores ilícitos

23.01.26 14h18

SUSTO!

Rebocadores afundam no rio Maguari, em Belém

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

23.01.26 13h59

POLÍCIA

Criança de três anos é arremessada e morta a facadas pelo próprio pai

Segundo a polícia, o suspeito discutiu com a mãe da criança e, durante a briga, se trancou com o filho no banheiro

23.01.26 13h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ALERTA!

Golpes contra idosos: saiba identificar a fraude do falso funcionário do INSS

Criminosos têm se passado por servidores do órgão para enganar vítimas

23.01.26 8h00

POLÍCIA

Criança de três anos é arremessada e morta a facadas pelo próprio pai

Segundo a polícia, o suspeito discutiu com a mãe da criança e, durante a briga, se trancou com o filho no banheiro

23.01.26 13h15

POLÍCIA

Marabá: barbeiro é executado a tiros enquanto trabalhava

Vítima de 22 anos trabalhava na barbearia da família quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

23.01.26 11h19

COMBATE

Cinco garimpos ilegais são desativados na Terra Indígena Trincheira-Bacajá, no sudoeste paraense

A operação da PF e MPF combate a exploração clandestinos na região conhecida como Garimpo Manelão

23.01.26 8h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda