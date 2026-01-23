Três pessoas são presas suspeitas de extorquir comerciantes em Ananindeua e Castanhal

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil do Pará, na quinta-feira (22), durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra integrantes de uma facção criminosa com atuação na Região Metropolitana de Belém. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), com apoio do Grupo de Trabalho de Facções do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

As prisões ocorreram no bairro Curuçambá, em Ananindeua, e no município de Castanhal. Segundo as investigações, os presos, que são dois homens e uma mulher, foram apontados como responsáveis pela exigência e pelo recebimento de valores ilícitos obtidos por meio de extorsão contra empresários e comerciantes dos bairros Curuçambá e Paar, em Ananindeua.

De acordo com o delegado Augusto Potiguar, diretor da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a operação é resultado de um trabalho investigativo integrado e estratégico. “Essa ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil no enfrentamento às facções criminosas que atuam por meio da extorsão, um crime que afeta diretamente a economia local e gera insegurança. Seguiremos firmes para identificar e responsabilizar todos os envolvidos”, destacou.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua, após parecer favorável do Ministério Público do Estado do Pará, no âmbito de um processo que apura a atuação da organização criminosa na região. Os investigados responderão, em tese, pelos crimes de integrar organização criminosa e extorsão majorada.

As investigações seguem em andamento para reprimir a prática do crime de extorsão e identificar outros integrantes da facção criminosa que atuam exigindo valores ilícitos de comerciantes e empresários em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém e em outras localidades do Pará.