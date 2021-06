Três pessoas são presas e drogas e arma de fogo são apreendidas em Abaetetuba

Três pessoas foram presas durante uma ação de equipes do 31° Batalhão da Polícia Militar (31° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional IX, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. A ação ocorreu durante ações de policiamento ostensivo no distrito de Vila de Beja, nas proximidades de uma igreja católica. Drogas e uma arma de fogo também foram apreendidas com os acusados. As informações foram divulgadas pela PM nesta segunda-feira (7).

Um homem em atitude considerada suspeita pela guarnição foi abordado pelos agentes durante a ação de policiamento. Ele passou por uma revista e foi flagrado com um papelote de entorpecente guardado no bolso. Indagado pelos policiais, o suspeito os levou até o local onde ele havia comprado a droga. A ação policial ocorreu na tarde deste domingo (6).

Os policiais, então, seguiram até o endereço informado onde prenderam um segundo homem pela posse ilegal de uma arma de fabricação caseira. No mesmo local, uma mulher, que estava de posse de uma quantidade não detalhada de drogas e dinheiro, também foi presa.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba para a realização dos procedimentos administrativos necessários.