Três pessoas ficam feridas durante tiroteio em Tucuruí

​Um tiroteio deixou três pessoas feridas na região das ilhas do Lago de Tucuruí, no sudeste do Pará, neste sábado (15). De acordo com informações de moradores, uma das vítimas foi levada às pressas em uma embarcação até o km 11, onde havia uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para prestar socorro e levá-la até o hospital. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos atingidos.

VEJA MAIS

Ainda não há detalhes sobre o motivo do tiroteio e quem são os responsáveis pelo crime. As autoridades locais também se mobilizaram e enviaram uma guarnição para o local, a fim de garantir a segurança da população e coletar informações que possam ajudar a elucidar o caso.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.