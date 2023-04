Pelo menos 4 pessoas morrem durante tiroteio em festa de aniversário no Alabama, EUA

Uma festa de aniversário conhecida como "Sweet 16", evento similar às tradicionais comemorações de 15 anos no Brasil, terminou com quatro pessoas mortas e pelo menos 20 feridas, após um tiroteio, na noite de sábado (15), no estado do Alabama (EUA). Conforme a investigação preliminar da polícia local, uma briga teria provocado a troca de tiros. Ainda não foi confirmado se algum suspeito foi preso.

"Vamos continuar trabalhando de maneira muito metódica para avaliar o ocorrido, analisar os fatos e garantir que a justiça seja feita para as famílias", disse Jeremy Burkett, sargento do Alabama Law Enforcement Agency, durante uma coletiva de imprensa com autoridades.

VEJA MAIS

A festa estava sendo realizada em um estúdio de dança, na cidade de Dadeville. O caso ocorreu semanas depois de outros dois tiroteios em estados próximos ao Alabama, que levaram líderes locais a pedirem medidas mais rígidas de controle de armas. No dia 27 de março, três crianças e três funcionários foram mortos durante um tiroteio em uma escola particular em Nashville, no Tennessee.

Na última segunda-feira (10), um funcionário de um banco matou cinco colegas e feriu outras nove pessoas em seu local de trabalho, em Louisville, no Kentucky.