Pelo menos 5 pessoas morrem em tiroteio no Kentucky, Estados Unidos

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante um ataque a um banco na cidade de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (10). Um homem teria invadido a agência e atirado contra as pessoas que estavam no local, segundo a agência de notícias Associated Press.

Ainda não há informações sobre o motivo do ataque. A polícia local afirmou que o atirador foi morto por policiais no lugar. O FBI - a polícia federal norte-americana - também foi acionado para o local.

"Há um agressor ativo no bloco 300 da rua East Main. Por favor, fique fora da área", informou a polícia em um comunicado.

Imagens de emissoras de televisão mostraram vários veículos da polícia na área. De acordo com repórteres do WHAS-TV, pessoas foram retiradas do local em ambulâncias.