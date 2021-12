Três pessoas ficam feridas após colisão entre ônibus e ambulância em Belém

Três pessoas ficaram feridas, na manhã deste sábado (4), após a colisão entre um ônibus — da empresa Belém-Rio — e uma ambulância, em Belém. O acidente foi na avenida Augusto Montenegro, perto da estação do BRT Maracacuera. O rodoviário fugiu do local após a batida. O veículo de socorro ficou virado na pista e bastante danificado.

O acidente aconteceu por volta das 10h, bem em frente ao Comando de Policiamento da Capital II (CPC II). Márcio Veiga, diretor de serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), relatou que a ambulância havia saído de Icoaraci e tinha como destino o Hospital de Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14), no bairro do Umarizal. Dentro do veículo estavam o paciente, o técnico e o motorista. Os três ficaram feridos.

"A ambulância vinha pela pista do BRT, e o ônibus ia fazer a conversão e bateu na lateral dela, que acabou virando com a força da batida. Logo depois, o motorista do ônibus ainda parou, desceu, mas em seguida se evadiu do local. Nós anotamos a placa e vamos fornecer à polícia", disse Veiga.

Ele acredita que o acidente só não foi mais grave porque o ônibus já se preparava para fazer a conversão, e não estava em alta velocidade. O paciente que estava sendo levado na ambulância foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, enquanto o técnico e o motorista foram socorridos por uma Unidade de Suporte Avançado (UTI móvel). Nenhuma das três vítimas sofreu ferimentos graves, segundo o diretor de serviços da Sesma.