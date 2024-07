Três pessoas ficam feridas após briga de terçado em Bragança

Três pessoas ficaram feridas após uma briga com arma branca no bairro da Vila Sinhá, município de Bragança, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu no domingo (14/07), na rua Maricotinha II, quando um casal e um outro homem teriam entrado em luta corporal. A Polícia Civil informou que ninguém foi preso até o momento.

De acordo com testemunhas, a briga ocorreu por volta de 16h30. Os relatos de pessoas que vivem no local é que o casal, inicialmente identificado como ‘Cícera e Mota’, seriam usuários de drogas e teriam abordado um morador para cometer um assalto. No entanto, o homem teria reagido e acabou sendo ferido com uma faca. A vítima conseguiu correr e entrou na casa onde mora para pegar um terçado. Ele teria retornado para a rua e travou uma briga com o casal.

Na situação, ainda de acordo com os relatos dos vizinhos, a mulher foi atingida pelos golpes de terçado e ficou gravemente ferida. O homem que estava com ela também ficou ferido. O casal foi socorrido pela Polícia Militar para o hospital da cidade. Não há mais informações sobre o estado de saúde do morador que teria sido ferido pelo casal com a faca.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia de Bragança. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas. Até o momento, ninguém foi preso.